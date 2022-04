Sistema fognario Torre Leone al collasso, Bonaccorsi (M5S): "Nessuno sta facendo niente per risolvere il problema"

Il consigliere del M5S, Graziano Bonaccorsi, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, mostra ancora una volta le criticità legate all'impianto del sistema fognario della torre attaccando l'Amministrazione comunale

Il consigliere del M5S, Graziano Bonaccorsi, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, mostra ancora una volta le criticità legate all'impianto del sistema fognario di Torre Leone, ex palazzo di cemento, nel quartiere Librino, filmando gli sversamenti fuori controllo in strada e puntando ancora una volta il dito contro l'Amministrazione comunale-

"Dopo diverse segnalazioni e sopralluoghi non è cambiato nulla, il sistema fognario della famosissima Torre Leone è al collasso! L'amministrazione sembra aver dimenticato, ma soprattutto, continua il rimpallo di chi dovrebbe intervenire...Sidra? L'amministrazione ? Alla fine nessuno sta facendo niente per risolvere il problema, i liquami continuano a sgorgare".