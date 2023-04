Librino, si attende l'irruzione delle forze dell'ordine in casa di Concetto Trippa

Sono momenti concitati quelli che si stanno vivendo in via San Teodoro. L'uomo è ormai barricato da diverse ore nell'appartamento sito al dodicesimo piano. Sono in corso trattative con uomini e funzionari della Questura di Catania presenti sul posto, per il momento senza risoluzione, motivo per cui le forze dell'ordine si stanno preparando per fare irruzione nell'abitazione