Uomo armato barricato in casa: prima la telefonata alla madre, poi gli spari

Concetto Trippa si è chiuso nel proprio appartamento sito in viale San Teodoro 3, nel quartiere di Librino. L'uomo, assuntore abituale di droga, come raccontato dalla nonna presente sul posto, questa mattina aveva chiamato la madre dicendo di stare male. La donna ha quindi allertato la polizia per portarlo in una comunità. Ma lui, alla vista delle forze dell'ordine, ha iniziato a sparare e si è barricato in casa