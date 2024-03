Scimmie, tartarughe ed altri animali esotici senza autorizzazione: denunciato 35enne

I carabinieri del nucleo Cites di Catania, insieme ai colleghi del comando provinciale di Siracusa ed ai "Cacciatori di Sicilia", hanno denunciato un 35enne per detenzione di animali di specie protetta. Dopo la perquisizione di un locale nei pressi della zona portuale di Portopalo di Capo Passero, i militari hanno ritrovato alcuni animali esotici in cattive condizioni, rinchiusi in recinti fatiscenti e maleodoranti. I carabinieri hanno sequestrato una scimmia appartenente alla specie dei clorocebus pygerythrus, un pappagallo appartenente alla specie degli ara macao e quattro tartarughe appartenenti alle famiglie delle tartarughe horsfieldi e testudo hermanni, tutti animali di specie esotica detenuti illecitamente. Gli animali saranno ricollocati in centri specializzati ed autorizzati alla custodia di specie protette.