Festa in casa interrotta dalla guardia di finanza | Video

Le fiamme gialle, al loro arrivo, si sono trovate di fronte ad una sala da ballo con tanto di musica ad alto volume. Sono stati identificati i partecipanti, 26 avventori per la maggior parte di nazionalità romena, riunitisi dopo le 22, a cui è stata contestata la sanzione amministrativa di 400 euro ciascuno per non avere ottemperato alle norme anti-covid