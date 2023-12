Sequestrati 227 chili di fuochi d'artificio illegali ai caselli di San Gregorio

In vista delle prossime festività natalizie, il questore di Catania ha disposto dei controlli specifici contro il commercio illegale dei fuochi d’artificio, la cui esplosione può avere gravi conseguenze per l’incolumità dei cittadini. Ieri mattina gli della divisione Pasi della questura di Catania, dopo aver acquisito delle informazioni con un'apposita attività investigativa, hanno individuato e fermato un'auto sospetta che transitava lungo l’autostrada A18, in direzione San Gregorio. All’interno del bagagliaio e sul sedile posteriore del veicolo era occultato un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici, con diverse "batterie"( le cosiddette cassette cinesi) destinate alla vendita sottobanco. Per mettere in sicurezza tutto il materiale trovato è stato richiesto l’intervento del nucleo artificieri che hanno pesato e catalogato la merce: la bilancia ha pesato ben 227,60 chili complessivi di fuochi artificiali illegali, sottoposti a sequestro ed affidati ad una ditta specializzata che si occuperà della distruzione del carico, come disposto dal pm di turno. Il conducente e titolare dell’auto, un 34enne siracusano, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per trasporto illegale, fabbricazione, possesso di materiale esplodente di materiale ed omessa denuncia.