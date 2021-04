Costringevano le maestre a restituire lo stipendio: "Ringrazia che vi pago i contributi" | Video

Le dipendenti coinvolte, pur di non perdere il posto di lavoro ed il punteggio per le graduatorie per l’insegnamento, avrebbero restituito complessivamente 12.500 euro alle indagate, appropriatesi peraltro dei contributi statali per scuole paritarie in relazione agli importi solo fittiziamente pagati