Effetto "Green pass" e iniziative estive: Razza e Liberti fanno il punto sulla campagna vaccinale

L'assessore regionale della Salute Ruggero Razza e il commissario ad acta per l'emergenza Covid, area metropolitana di Catania, Pino Liberti, questa mattina, presso l’hub di via Forcile hanno fatto il punto sulla campagna vaccinale, con un focus sull'ultimo periodo. A incidere sensibilmente, l'intensa attività messa in campo per raggiungere quante più persone possibili.

Un primo bilancio delle iniziative legate alla campagna vaccinale, in particolare quelle in corso per la tutta la durata della stagione estiva, attraverso un'organizzazione pensata per coprire interamente il territorio, le zone turistiche come l'entroterra, attraverso l'allestimento di infopoint presidiati da medici, centri vaccinali, vaccini a domicilio, e itineranti nelle zone della movida e nei centri commerciali.

Tra gli argomenti affrontati anche green pass, inizio dell'anno scolastico in sicurezza, task force per i lavoratori dei servizi essenziali, vaccini per indigenti e senzatetto, tamponi obbligatori in aeroporto per passeggeri provenienti da Paesi a rischio (ordinanza N 75 del presidente della Regione) e altro.