Coronavirus, inizia la vaccinazione in Sicilia, Musumeci: "Strumento per tornare a vivere"

"Se tutto va bene, secondo il piano concordato tra le Regioni e il governo centrale dovremmo completare la vaccinazione dei siciliani a metà settembre 2021". Le parole di nello Musumeci suonano anche come un appello rivolto ai siciliani affinché aderiscano in massa alla campagna di vaccinazione nell'Isola quando verrà pianificata la somministrazione alle fasce della popolazione. Dopo il personale medico e sanitario in generale, dovrebbe essere la volta degli ultraottantenni e a seguire le altre classi d'età.