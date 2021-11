Corse clandestine di cavalli, l'interesse delle "zoo mafie" | Video

I carabinieri del comando provinciale di Catania sono quotidianamente impegnati nella tutela dei diritti degli animali, contrastando la commissione di reati di maltrattamento: particolare attenzione alle sevizie e ai combattimenti o competizioni non autorizzate che possano metterne in pericolo l'integrità fisica, come ad esempio nello specifico settore delle corse clandestine di cavalli. Nel corso del 2021, sono stati svolti numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati commessi nei confronti dei cavalli, con serrate attività ispettive volte alla ricerca di maneggi o stalle abusive