Alberi sventrati ed auto sotto i rami caduti: i danni del maltempo agli archi della marina

Dopo il passaggio del mini-ciclone su Catania, bisognerà affrontare la conta dei danni che sembrano già essere ingenti. Diversi bar e ristoranti dovranno buttare gazebo e parte dell'arredo esterno. In via Dusmet e nei pressi della villa Pacini, parecchi alberi si sono spezzati, cadendo anche sopra le auto in sosta