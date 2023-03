I Daudia suonano nell' area gates dell'aeroporto di Catania | Video

I Daudia, duo di musicisti e cantautori, hanno improvvisato una performance nell'area gates dell'aeroporto etneo, intonando "Dance monkey", di Tones and I. Un'esibizione che non è passata inosservata, scatenando gli applausi dei tanti passeggeri in transito. I Daudia in passato hanno partecipato a X Factor Uk e X Factor Romania