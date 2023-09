A San Berillo c'è un bazar abusivo con galline, mobili improvvisati e docce all'aperto | Video

Le immagini postate dalla pagina Facebook "Inciviltà a Catania" descrivono uno spaccato surreale del quartiere di San Berillo vecchio. In via Buda da qualche tempo è presente una sorta di accampamento all'aperto con servizi igienici all'aria aperta, cucina in strada e animali che scorrazzano beccando beccando tra i rifiuti