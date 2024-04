Dipendente Amts entra nell'autorimessa con un mitragliatore: arrestato dalla polizia | Video

Un dipendente Amts, l'altro ieri notte è andato in escandescenza dopo essere giunto presso il deposito aziendale, ubicato nella XIII Strada della Zona Industriale, con il proprio pitbull ed un fucile mitragliatore M4, rivelatosi poi un'arma da softair priva del tappo rosso. In quei concitati attimi, ha inoltre impedito ai proprio colleghi di iniziare il proprio turno di lavoro, impedendo l'accesso e l'uscita degli autobus. Le motivazioni del folle gesto sarebbero da ricondurre a motivazioni personali e lavorative. L'esagitato aveva dichiarato dichiarato di voler assolutamente parlare con il direttore dell’azienda di trasporto pubblico locale, altrimenti avrebbe "ammazzato tutti". I poliziotti, giunti su richiesta dei dipendenti, si sono posizionati a distanza di sicurezza dal punto in cui si trovava l’uomo, e attuando mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per la propria sicurezza, si sono assicurati che non vi fosse alcuna persona in ostaggio.

Poi, hanno intrapreso un dialogo per cercare di riportarlo alla calma e fargli consegnare l’arma. L’uomo però non si è mostrato collaborativo. Dopo più di un’ora di attesa, due poliziotti hanno approfittato di un attimo di distrazione da parte sua e, piombandogli addosso di sorpresa, lo hanno bloccato da dietro e disarmato. Solo in quel momento si è potuto accertare che il fucile, privo di tappo rosso, era in realtà una normale imitazione di del mitragliatore in uso alla Nato. Il 49enne catanese è stato tratto in arresto per resistenza aggravata, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio. Un agente di polizia ha riportato delle lesioni durante le delicate fasi dell'operazione, con una prognosi di sette giorni.