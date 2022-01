Donna nuda lancia oggetti dal balcone, via Etnea paralizzata | Video

Una donna, in evidente stato di alterazione, ha mandato in tilt intorno alle 11 e 30 di questa mattina il traffico di via Etnea. Ha lanciato fuori dal quinto piano tutto quello che aveva a portata di mano: vasi, sedie, suppellettili e perfino un'intera culla. Gli oggetti hanno danneggiato alcuni mezzi posteggiati sopra l'incrocio con via Ingegnere. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, la polizia di Stato ed il 118. L'origine del suo gesto pare sia riconducibile a motivi familiari, forse un tradimento