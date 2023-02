Donne uccise a Riposto, l'omicida: "Mi costituisco" e poi si suicida

Il racconto del comandante dei carabinieri di Giarre, Fabrizio Rosati. "Il rapporto tra le vittime è in fase di ricostruzione. Le indagini sono in corso per dare un movente. Controlli anche su come si sia procurato l'arma. Al vaglio le dichiarazioni di diverse persone presenti sui luoghi del omicidi"