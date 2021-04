Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Telefonini e droga in carcere: 16 arresti eseguiti dalla finanza | Video

La guardia di finanza etnea sta seguendo un'ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip di Catania, che ipotizza a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente e all'indebito procacciamento di apparati telefonici per i detenuti della casa circondariale di Augusta e di corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri di ufficio