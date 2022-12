Elezioni comunali, Bonaccorsi (M5S) lancia la "terza via" e propone la candidatura di Ardita | Video

Gianina Ciancio, Giancarlo Cancelleri, Nunzia Catalfo: questi i tre pentastellati in lizza per la candidatura a Sindaco di Catania. Su tutti pesa l'incognita del "terzo mandato", per la quale non c'è ancora una deroga. Un quarto nome? Quello dello stesso Graziano Bonaccorsi, capogruppo M5S al consiglio comunale, privo di questo impedimento. Alla luce del fatto che probabilmente il Movimento non correrà da solo, si fa strada l'ipotesi di figure esterne. Come quella del magistrato Sebastiano Ardita...