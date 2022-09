Elezioni regionali, Miccichè: "De Luca ha enormi potenzialità" | Video

"Ho sempre detto di stare attenti a non sottovalutare De Luca perché era evidente quando ha vinto da solo le amministrative a Messina, peraltro non essendo lui candidato, che aveva una potenzialità enorme". Lo ha detto il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. "Non bisognava sottovalutarlo - ha aggiunto -, io non l'ho fatto e l'ho sempre considerato una vera potenzialità. Trattandolo non come una rottura di scatole, ma una forza politica che oggi rappresenterà il 20-25 per cento dei siciliani"