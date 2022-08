Regionali, Giorgia Meloni compatta il centrodestra: "Senza di noi questa coalizione non sarebbe unita"

"Dobbiamo dire grazie a Nello Musumeci e siamo grati che abbia accettato l’offerta di candidarsi al Senato. Grazie anche a Renato Schifani che tiene la coalizione compatta. E grazie a Fratelli d'Italia. Se non fosse stato per noi, questa coalizione non avrebbe corso unita. La cosa più importante è battere la sinistra". Con queste parole, dal palco delle Ciminiere, Giorgia Meloni getta acqua sul fuoco delle polemiche nate nelle scorse settimane attorno alla candidatura del governatore uscente Nello Musumeci per le elezioni regionali del prossimo 25 settembre. La leader di FdI ha fatto tappa a Catania nel pomeriggio, dopo aver incontrato Matteo Salvini a Messina. Anche Renato Schifani, candidato presidente della Regione per il centrodestra, è salito sul palco dopo aver tenuto nel pomeriggio un incontro pubblico con i candidati catanesi di Forza Italia.

In foto Giorgia Meloni

Per Musumeci, ora candidato al Senato, è invece tempo di bilanci. Ancora una volta ha citato Piersanti Mattarella, affermando di aver lasciato "una Regione con le carte in regola". Duro l'attacco agli avversari. "Quando ci siamo insediati, cinque anni fa, abbiamo trovato una montagna di macerie. E la sinistra, se avesse un po' di pudore, dovrebbe andare all'estero e non farsi vedere durante questi giorni di campagna elettorale, per aver massacrato e devastato questa terra".

In foto Renato Schifani e Nello Musumeci