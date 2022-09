Elicottero dei vigili del fuoco recupera escursionista disperso sull'Etna

Il "Drago 123" in servizio presso il reparto volo dei vigili del fuoco di Catania ha individuato e recuperato l'escursionista disperso in zona impervia nel versante Ovest del monte Etna. I soccorsi sono scattati nel tardo pomeriggio di domenica 11 settembre. A dare l'allarme lo stesso escursionista attraverso il proprio telefono cellulare. Una volta individuato, l'uomo è stato raggiunto dal personale Elisoccorritori e successivamente imbarcato a bordo dell'elicottero. L'uomo è stato trasportato in luogo idoneo e affidato alle cure dei sanitari in posto