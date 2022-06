Rifiuti, l'affondo del consigliere Bonaccorsi (M5S): "Questa Amministrazione deve andare a casa"

Continua il botta e risposta tra opposizione e Amministrazione comunale sul tema dell'emergenza rifiuti. Questa volta il consigliere del gruppo M5S, Graziano Bonaccorsi si scaglia contro Lara Riguccio, dirigente della nettezza urbana al comune di Catania.

"Avete sentito le parole della Riguccio? - chiede ironicamente Bonaccorsi - Non raccolgono subito l’indifferenziata perché devono educare. Perché non ci pensavano prima di togliere i cassonetti, prima di lasciare Picanello senza mastelli, prima di questa gara settennale? chiede ironicamente Bonaccorsi.

"Era necessaria - tuona Bonaccorsi - una campagna informativa massiva, partendo dalle scuole e passando per le famiglie.Voi come Amministrazione dovete prevenire e contrastare questi fenomeni, invece niente. Nessuna risposta è arrivata sull’emergenza, nemmeno in Consiglio comunale. Questa amministrazione deve andare a casa!”.