Trantino: "Una città non è fatta dal sindaco, ma è fatta dai cittadini" | Video

"Un Sindaco non potrà mai vincere alcuna sfida se non c'è la città che è d'accordo con lui". L'avvocato Enrico Trantino, candidato unico del centrodestra, riconosce la necessità di ottenere un largo consenso popolare ed una piena collaborazione tra tutte le forze politiche per poter immaginare una sindacatura che possa realmente cambiare il volto della città