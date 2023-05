Trantino e il suo primo giorno da Sindaco: "Darò alla città un governo utile, convocando anche gli haters"

Dopo una lunga serata di moderata esultanza, senza mai cantare vittoria - un po' per scaramanzia e soprattutto "per rispetto degli elettori, anche di quelli che non mi hanno votato", oggi l'avvocato penalista Enrico Trantino saluta Catania da Sindaco

"Un Sindaco non fa la città, la città la fanno i cittadini. E quindi dico che, a questo punto, ci vuole lo sforzo di tutti pere bisogna spingere nella stessa direzione". Dopo una lunga serata di moderata esultanza, senza mai cantare vittoria - un po' per scaramanzia e soprattutto "per rispetto degli elettori, anche di quelli che non mi hanno votato", oggi l'avvocato penalista Enrico Trantino saluta Catania da Sindaco, sotto lo sguardo vigile dell'ex assessore Barbara Mirabella, che lo ha affiancato lavorando dietro le quinte nell'organizzazione della campagna elettorale.

"Non è la mia vittoria"

I giornalisti sono stati convocati nella sala stampa allestita all'interno dell'Nh Hotel di piazza Trento. Qui ieri pomeriggio hanno sfilato decine di personalità politiche della coalizione di centrodestra, tra cui l'ex primo cittadino Salvo Pogliese. "Non intendo parlare di successo, niente toni trionfalistici. Questa non è la mia vittoria - spiega Trantino- non è il mio risultato. Devo solamente dare alla città una forma di governo che venga ritenuta utile dalla nostra comunità".

Il dialogo con i "leoni da tastiera"

Un invito al confronto rivolto a chi lo critica, anche attraverso i commenti negativi lasciati sulle pagine social dei giornali, tra cui la nostra testata. "L'accentramento sui social - ha detto, riferendosi agli haters -concede spazio anche ai leoni da tastiera, anche se non li voglio chiamare così. Perchè molto spesso sono persone che hanno un solo consenso sulla loro pagina, se non dato da loro stesso. E allora probabilmente si tratta di stati di insoddisfazione che possono anche essere colmati attraverso il confronto con le istituzioni. Conto di convocare periodicamente in municipio queste persone per parlare con loro".

Catania ancora in allarme rosso

Durante la conferenza, rispondendo ai giornalisti, ha parzialmente rettificato quanto affermato dalla Premier Giorgia Meloni sul palco di piazza Università. "Noi siamo in una condizione sempre estremamente critica. Non siamo ancora usciti da quell'allarme rosso che ci è stato lanciato. Siamo con un bilancio stabilmente equilibrato e, se verranno confermati i risultati finanziari che stiamo consolidando, dovremmo potere uscire dal dissesto. Non sono assolutamente incauto nel dire usciremo con certezza. Qual e' la fortuna a questo punto? Il dialogo con il governo centrale che sicuramente ci verrà incontro". Oltre alla stessa Meloni, che ha chiamato Trantino ieri al telefono, anche altre cariche del Governo si sono congratulate con lui per il risultato ottenuto, forse oltre le aspettative. "Il presidente Antonio Tajani mi ha mandato un messaggio. Non escludo l'abbia fatto anche Matteo Salvini, ma - ha detto Trantino, scherzando sul fatto di aver fatto le 'ore piccole' - sono indietro nella verifica dei messaggi".