Sversamento anomalo nel canale Arci, M5S annuncia esposto in Procura

"Vedere una tale quantità di anguille morte, ormai in stato di putrefazione, ci spinge a dubitare fortemente sulla non nocività delle sostanze sversate nel canale Arci lo scorso venerdì 1 marzo". Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi ha effettuato ieri un nuovo sopralluogo nel corso d'acqua della zona industriale di Catania, in contrada Pantano d'Arci, in cui era stato documentanto con un video lo sversamento di presunte sostanze nocive di colore biancastro, con la conseguente moria dei pesci che abitavano il piccolo corso d'acqua. Sui fatti sono state presentante anche due interrogazioni: una all'Assemblea Regionale Siciliana, dalla deputata regionale pentastellata Martina Ardizzone, ed una al consiglio comunale di Catania dallo stesso consigliere Graziano Bonaccorsi, in seguito ad alcuni rilievi eseguiti dai tecnici Arpa.

"Abbiamo formalizzato l'accesso agli atti per capire quali sostanze siano state riversate qui ed in mare, dato che il canale Arci sfocia alla Plaia - conclude Bonaccorsi - e adesso stiamo preparando un esposto in Procura". Oltre allo sversamento, nel corso dei sopralluoghi è stato possibile ancora una volta documentare come una notevole quantità di rifiuti sia disseminata lungo i canneti che scandiscono il corso del rigagnolo, che costeggia la strada statale 114.