Lettori: "Le moto che sfrecciano sulle strade dell'Etna sono un pericolo per i ciclisti" | Video

"È a vergognoso - scrive un lettore di Cataniatoday - che il sabato e la domenica, salendo per i vari versanti dell'Etna, si debba rischiare letteralmente la vita a causa di una moltitudine di centauri che scambiano i vari versanti del vulcano per piste da moto Gp. Sono un ciclista amatoriale stanco di essere schivato a 150 km orari da questi irresponsabili. Vergognoso anche che non ci sia nessun controllo da parte delle autorità"