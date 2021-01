Etna, dopo l'eruzione notturna diminuisce l'attività con sola emissione di cenere | Video

Dall'analisi delle immagini si osserva inoltre che i due i flussi lavici, confinati in area sommitale, sono in raffreddamento: uno si dirigeva verso Est, all'interno della desertica Valle del Bove, l'altro verso Nord. C'è stato anche un rapido decremento del tremore vulcanico e del segnale infrasonico che sono tornati a livelli che hanno preceduto l'attività eruttiva. I dati di deformazione non mostrano variazioni significative. L'ampiezza del tremore dei canali magmatici interni dell'Etna risulta su livelli medi. I dati delle reti di deformazione non mostrano variazioni significative.

Foto tratta dalle telecamere di sorveglianza dell'Ingv di Catania