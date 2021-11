Etna in inverno: le regole del Club Alpino Italiano per frequentare il vulcano in sicurezza

Gli incidenti in area montana sono resi ancor più rischiosi dall'arrivo della neve sull'Etna. E' notizia di pochi giorni fa il salvataggio di alcuni ragazzi presso l'osservatorio di Pizzi De Neri ed ogni anno si verificano decine di casi analoghi. Il Club Alpino Italiano, da oltre un secolo presente nella nostra città, fornisce agli escursionisti le competenze e la preparazione fisica e psicologica per affrontare ogni percorso in piena sicurezza