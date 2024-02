Etna, torna la neve a Piano Provenzana | Video

Dopo un inverno "a secco" di neve, la perturbazione di queste ore ha portato qualche centimetro di polvere bianca sull'Etna, come mostrano le immagini pubblicate su Facebook da "La capannetta". Ma il manto accumulatosi al suolo è ancora troppo poco consistente per pensare di poter sciare o dedicarsi alle attività invernali in sicurezza