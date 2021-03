Cenere dell'Etna, Musumeci: "Chiederemo uno studio per capire se sia nociva"

"Vogliamo avere la certezza che la cenera vulcanica non sollevi polveri nocive per l'uomo. Detto ciò rimane un disagio e un peso economico non indifferente per i Comuni. Parlerò in giunta per disporre di risorse per sostenere e cofinanziare l'intervento di rimozione della cenere vulcanica nei Comuni interessati. E' un'operazione costosa, complessa e faticosa". Queste le parole del presidente della Regione Nello Musumeci che ha evidenziato la necessità di comprendere, con studi scientifici, se le polveri sollevate dal vulcano possano essere dannose per i cittadini.