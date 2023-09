“Fast and furious made in Catania”, quello che succese ogni venerdì sera a Nesima | Video

Un lettore: "Questo è quello che accade ogni venerdì sera nei pressi della piscina di Nesima. Il “Fast and furious made in Catania”. Questo è un episodio che fortunatamente non ha causato danni a persone ma è una via di transito dove passano anche persone a piedi e loro sfrecciano come se fossero in una pista! Chiedo di porre voi una segnalazione nella speranza che qualcuno si svegli e faccia cessare le bravate di questi fenomeni"