Omicidio di Valentina Giunta, i rilievi della scientifica | video

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Catania ha convalidato il fermo del figlio 15enne, eseguito dalla squadra mobile tre giorni fa, accusato di avere ucciso la madre 32enne. Durante il lungo interrogatorio ha confermato la confessione del delitto ed è stato trasferito in un istituto penitenziario minorile