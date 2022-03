Anche i carabinieri celebrano la “Giornata internazionale della donna” | Video

L'Arma dei carabinieri ha realizzato un video e, in collaborazione con Ansa, un podcast per celebrare l'8 marzo. In questa prima puntata de “Le donne nell’Arma” è stato intervistato il Capitano Giorgia De Acutis, comandante della compagnia di Caltagirone