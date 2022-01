Sulla festa di Sant'Agata c'è ancora incertezza, ma rimene il secco "no" agli assembramenti

Si attende ancora la definizione di un programma ufficiale per i festeggiamenti agatini. Sarà sicuramente esclusa ogni forma di processione: la "vara" e le candelore non circoleranno tra le vie della città. C'è chi chiede una esposizione statica dei cerei e del busto di Sant'Agata. Ma questa possibilità ad oggi non è presa in considerazione per l'elevato rischio di contagi da Covid in caso di assembramenti

A meno di dieci giorni dall'inizio delle celebrazioni agatine, c'è ancora un buon margine di incertezza sul programma dei festeggiamenti in onore della Patrona di Catania. E' sicuro, però, che non assisteremo ad alcuna processione tra le vie della città, in accordo con quanto stabilito dalla Cei per l'intera Isola. Anche le carrozze del Senato rimarranno a palazzo degli Elefanti e le candelore non potranno andare in giro. Su questo punto si è accesa una polemica nei giorni scorsi. Sette associazioni dei cerei agatini hanno indetto una petizione dopo aver richiesto, con esito al momento negativo, di poter adottare delle soluzioni che prevedano un'uscita in piazza Duomo del busto reliquiario per la giornata del 5 febbraio e l'esibizione delle candelore nelle chiese di appartenenza. La presidente del comitato per i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, Mariella Gennarino, su questo fronte ha risposte secche, che rimandano alle disposizioni anti-Covid valide a livello regionale. Il generico no agli assembramenti sembra non essere in alcun modo conciliabile con le richieste formulate da una parte della cittadinanza, che vorrebbe ristabilire un contatto più "fisico" con Agata. La diocesi, dal canto suo, non ha ancora fornito le specifiche per le celebrazioni liturgiche in cattedrale. Lo scorso anno si sono svolte in forma ridotta, con la sola partecipazione del Sindaco, per quanto riguarda le autorità civili, e con la formula già sperimentata della diretta streaming. E' quasi certo che sarà riproposta anche per questa edizione.