Conto alla rovescia per Sant'Agata, Scionti: "Sarà la Festa dell'essenzialità"

La seconda edizione della Festa d'Sant'Agata caratterizzata dalle restrizioni anti-Covid sarà all'insegna dell'essenzialità. Parola di Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, che invita i fedeli a vivere con spiritualità questo momento di condivisione dei valori cristiani. Ci saranno celebrazioni ogni ora e mezza e si potrà entrare, in maniera contingentata, per pregare presso la navata laterale che ospita il sacello agatino. La Prefettura non ha ancora reso note le misure di sicurezza che riguarderanno il centro storico e piazza Duomo