Sant'Agata "blindata": gli "irriducibili" con il sacco tornano a casa| Video

L'imponente schieramento di forze dell'ordine in piazza Duomo ha impedito qualsiasi assembramento durante la messa dell'Aurora, celebrata a porte chiuse. Alcuni devoti hanno comunque indossato il sacco in strada. Ma, dopo essere stati invitati a non sostare in porta Uzeda e presso gli altri varchi, sono tornati a casa senza battere ciglio