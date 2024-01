Nuovi cordoni per il fercolo di Sant'Agata, il capovara Consoli: "I devoti devono tirare, rispettiamo gli orari"

La rottura di un cordone durante la salita dei Cappuccini, avvenuta lo scorso anno, ha spinto il Comitato per i Festeggiamenti Agatini a rinnovare i cavi che tirano il fercolo durante la processione in onore della patrona di Catania, in programma il 4,5 e 6 febbraio. L'edizione 2023 è stata la prima dopo 2 anni di Pandemia, ed i tempi di rientro si sono dilatati. Il capovara Claudio Consoli, al suo decimo mandato, invita i devoti a collaborare attivamente per fare in modo che il giro della Santa si svolga negli orari canonici