La processione di Sant'Agata al "Passiatore" | Video

In via VI Aprile continua l'offerta della cera, che sarà poi scaricata nei pressi della stazione, alleggerendo il fercolo. Il giro esterno della "vara", tirata da centinaia di devoti, prosegue senza intoppi. La processione agatina è particolarmente partecipata in questa edizione post-Pandemia