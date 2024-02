Festa di Sant'Agata: la messa dell'Aurora e l'inizio del giro esterno | Video

Tra toccanti momenti di raccoglimento e plateali esternazioni di devozione, la giornata del 4 febbraio inizia con la messa dell'Aurora in cattedrale e l'uscita del busto reliquiario. Dopo le manovre in via Dusmet, la "vara" di Sant'Agata prosegue il giro esterno lungo gli archi della marina, preceduta dalle candelore che attraversano la Civita