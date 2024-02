Festa di Sant'Agata, la salita di via Sangiuliano | Video

L' "acchianata" di via Sangiuliano, penultima tappa prima del rientro in cattedrale, è uno dei momenti più emozionanti della processione agatina. Nessun intoppo per l'edizione 2024, nonostante i tempi di percorrenza, sempre più dilatati