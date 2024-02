Festa di Sant'Agata, un giro nello street food catanese

La via Plebiscito, storica sede dell'“arrusti e mangia”, per Sant'Agata si veste a festa. Tra altarini, musica neomelodica e fedeli che inneggiano alla Santa Patrona, lo street food è grande protagonista. Carne di cavallo, di vitello, di maiale o di asina. In fettina o in polpetta. Cotte sulla brace o sulle griglie elettriche, in bella mostra naturalmente sul marciapiede