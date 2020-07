Flash mob dei lavoratori dello spettacolo in piazza Università | Video

Gli artisti ed i tecnici del mondo dello spettacolo si sono dati appuntamento in piazza Università, questa mattina, per protestare contro la mancaza di tutele per la loro categoria, a cominciare dai bonus statali previsti per l'emergenza Covid. Il settore pubblico sta pian piano ripartendo, ma sono molti i teatri privati ancora non in attività e le ripercussioni per il comparto sono pesanti anche a livello occupazionale