Fratelli d'Italia manifesta contro la costruzione della nuova tendopoli per migranti a Vizzini

L'area attrezzata "per lo svolgimento di misure di isolamento fiduciario e di quarantena nei confronti di migranti" che si sta realizzando nel territorio di Vizzini, in provincia di Catania, in contrada Salonia, "sara' attivata solo in via residuale" e "qualora" le navi reperite per la quarantena non potessero accogliere ulteriori migranti "da porre in isolamento fiduciario". La precisazione arriva dalla prefettura di Catania, che spiega di avere illustrato la circostanza ai sindaci di Vizzini, Militello Val di Catania, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Palagonia e Scordia nel corso di una riunione tenutasi nei giorni scorsi sull'area attrezzata che verra' gestita dalla Croce rossa italiana. "Nel caso di attivazione residuale dell'area attrezzata - prosegue la nota della prefettura - e' stato ribadito ai sindaci che sono state gia' pianificate le misure di sorveglianza, sicurezza e di ordine pubblico relative al sito che verra' vigilato dalle forze dell'Ordine (polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza) nonche' da militari dell'Esercito". Ai primi cittadini e' stato inoltre comunicato dagli stessi rappresentanti della Croce rossa italiana che "con il supporto dei vigili del fuoco e degli organi militari sono in corso gli interventi di messa in sicurezza dell'area e di realizzazione di adeguata recinzione, con la predisposizione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza".