Inaugurato il primo treno "Frecciabianca", Cancelleri: "Entro il 2024 avremo l'alta velocità"

Le vetture non viaggeranno a velocità da "Frecciarossa", poichè non è presente ancora alcuna linea, nella nostra regione, capace di superare la velocità di 200 chilometri orari. I treni annunciati dal sottosegretario alle Infrastrutture per il 2024 sono infatti quelli a composizione ridotta, che possono essere scomposti e traghettare. I "Frecciabianca" consentiranno di diminuire i tempi di collegamento con il resto dello Stivale

Non sarà una rivoluzione, ma è comunque un passo avanti per migliorare la mobilità dell'Isola. Sia l'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, che il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, arrivano a questa conclusione, commentando la consegna del primo treno "Frecciabianca" in Sicilia. La cerimonia ufficiale è avvenuta nella tarda mattinata di oggi presso la stazione centrale di Catania. Erano presenti anche il primo cittadino del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, e l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi.

Per l'alta velocità bisognerà aspettare

Le vetture non viaggeranno a velocità da "Frecciarossa", poichè non è presente ancora alcuna linea, nella nostra regione, capace di superare la velocità di 200 chilometri orari. Si procederà in linea di massima, entro tempistiche in linea con le vetture già presenti, con una media prossima ai 130 chilometri orari per quanto riguarda i percorsi regionali (considerando gli ampi tratti con limiti inferiori ai 100 chilometri orari). Il discorso cambia se si prendono in esame le tratte nazionali. "Oggi per andare da Catania a Roma con l'Intercity ci vogliono 10 ore e 30 minuti. Da giorno 14 - spiega il sottosegretario Cancelleri - con il Frecciabianca si scenderà a 7 ore e 10 minuti. E' un cambio di passo importante, una conquista che certamente dobbiamo valutare positivamente. Non è una rivoluzione. Oggi portiamo questo. E' un primo step. Entro la fine del 2024 porteremo i Frecciarossa, quelli a composizione ridotta, che potranno finalmente traghettare". Attualmente, come sottolinea lo stesso Cancelleri, esiste un problema di base rappresentato dal traghettamento dei convogli presso lo Stretto di Messina. Le motrici più veloci non possono essere scorporate. "Con il ponte questo problema non ci sarebbe stato, - afferma - ma non ci si può lamentare dei tempi di percorrenza se non si fa pace con se stessi, continuando a criticare questa infrastruttura".

Domenica la prima corsa

Tra le novità che i cittadini potranno trovare nell'immediato, il vagone bar presente al centro del treno, che è diviso in prima e seconda classe. Domenica 14 novembre è previsto il primo viaggio ufficiale del convoglio Frecciabianca, in partenza da Palermo alle 7.08, con fermate a Caltanissetta Xirbi (8.35), Enna (8.59), Catania (10.15) e arrivo a Messina alle 11.23. Al ritorno, il Frecciabianca partirà da Messina alle 15.10, con fermate a Catania (16.13), Enna (17.23), Caltanissetta Xirbi (17.46) e arrivo a Palermo alle 19.30. Per velocizzare i tempi di viaggio fra la Sicilia e la rete ad alta velocità,presente in altre regioni, a Messina è previsto l’interscambio con i mezzi veloci Blu Jet. Da Messina, l’aliscafo delle 11.50 garantirà ai viaggiatori la coincidenza con il Frecciarossa 9658, in partenza da Villa San Giovanni e diretto a Milano con fermate a Napoli, Roma, Bologna e Milano. Al ritorno, invece, il Frecciabianca delle 15.10 da Messina garantirà il proseguimento verso Palermo dei viaggiatori in arrivo da Roma a Villa San Giovanni con il Frecciargento 8333, che traghetteranno con il mezzo veloce Blu Jet delle 14.