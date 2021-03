In cattedrale i funerali del sottufficiale della Marina Stefano Paternò | Video

La diretta fuori dalla Cattedrale di Catania

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da parte dei familiari c'è fiducia nella scienza e nei vaccini in generale. Così come c'e' fiducia nella giustizia". Lo ha detto all'Adnkronos Dario Seminara, il legale dei familiari di Stafano Paterno', il sottufficiale della Marina militare Stefano Peternò di 43 anni, morto lunedì scorso, 8 marzo, dopo dopo 17 ore dalla inoculazione del siero vaccinale anti covid 'AstraZeneca', nel reparto medico della basa della Marina ad Augusta, nel siracusano. L'avvocato Seminara, alla fine dei funerali di Stefano Paterno', celebrati nella cattedrale del Duomo di Catania, ha ribadito come "nonostante il momento di immenso dolore, la famiglia Paterno' ha la ferma fiducia nei vaccini come sola possibilità di sconfiggere la pandemia,fermo il fatto altresì nel caso specifico che bisogna ricercare la verità". "C'è uno spazio di tempo così esiguo tra vaccino e decesso - ha concluso il legale della famiglia Paterno'- che impone gli adeguati accertamenti che stiano facendo in questi giorni".