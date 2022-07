Omicidio di Debora Pagano, palloncini e musica per i funerali a Letojanni | Video

Mentre il compagno Leonardo Fresta resta in carcere con l'accusa di omicidio, tante persone raccolte per l’ultimo saluto alla donna dal sorriso dolce che però la chiesa madre di Letojanni non ha potuto contenere tutte. Davanti alla bara di legno chiaro con un cuscino dei fiori preferiti da Deborah, i genitori - compresa la mamma che era stata ricoverata per un malore dopo aver appreso la notizia della morte - il fratello, il papà, la figlioletta di 7 anni e le amiche di sempre, che hanno mantenuto grande compostezza per tutto il tempo. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Letojanni Alessandro Costa, che per la giornata ha indetto il lutto cittadino (proprio al cimitero di Letojanni, verrà sepolta la donna). “La morte non spegnerà l’amore” le parole del parroco Francesco Giacobbe che ha parlato di pace ma anche di giustizia evidenziando il dolore dei “genitori di Deborah, straziati da un vuoto incolmabile” e ricordando “che non saranno mai lasciati soli dalla comunità”. Al termine della cerimonia, quando la bara ha raggiunto l’esterno della chiesa di San Giuseppe, familiari e amici hanno lanciato in aria dei palloncini bianchi e rosa. Tutti con il naso all’insù, consci che quell’angelo, perché così consideravano Deborah i suoi cari, ora veglia su di loro e soprattutto sulla sua bimba rimasta in affidamento con i nonni. Alla fine, un lungo applauso mentre la canzone di Eros Ramazzotti, che le piaceva tanto, riecheggia nella piazza: "Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che non doveva andar così..."