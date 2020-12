Fuochi d'artificio, come festeggiare in sicurezza

Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno i Carabinieri Artificieri e Antisabotaggio del Comando Provinciale di Catania danno alcuni consigli da seguire per l’utilizzo dei fuochi d’artificio, in sicurezza. Purtroppo ogni anno, sul territorio nazionale, si verificano innumerevoli incidenti causati dalla negligenza o imperizia nell’utilizzo degli artifizi pirotecnici, considerati da molti non pericolosi. Per questo motivo i Carabinieri del Comando Provinciale hanno realizzato questo breve video che riassume anche i comportamenti da tenere.