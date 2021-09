Corso Indipendenza, fuochi d'artificio sparati in mezzo alla strada bloccano auto e incendiano balconi | Video

Alle 20 e 30 di ieri sera, dei ragazzi hanno acceso una batteria di fuochi d'artificio in Corso Indipendenza, fermando le auto in transito. Alcuni balconi, con biancheria stesa, hanno preso fuoco a causa delle scintille. "Spettacoli" del genere sono sempre più frequenti in città, nonostante i controlli delle forze dell'ordine