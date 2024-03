Arrestati due ladri seriali d'auto: sei "colpi" in sei mesi | Video

La procedura era ben rodata: prima i presunti ladri si accertavano che la situazione fosse tranquilla. Poi veniva forzato lo sportello della vettura e, in seguito, si passava alla manomissione del bloccasterzo, in modo da poter effettuare le necessarie manovre per spostare l’auto a spinta, utilizzando un altro mezzo