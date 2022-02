Ruba i fanali di una Smart in Corso Sicilia: pochi minuti e il colpo va a segno

Le immagini, diffuse dalla pagina social "Inciviltà a Catania", documentano un fenomeno dalle dimensioni ormai estese e fuori controllo. In pieno centro e in pieno giorno l'autore del colpo stacca i fanali per rivenderli poi sul mercato online

Come dice la pagina "Inciviltà a Catania" questo sembra un vero e proprio video tutorial su come rubare, in pochi minuti, i fanali di un'auto. Le immagini sono eloquenti: una macchina nera sosta in doppia fila e poi un passeggero scende e con la forza stacca i fanali, con molta noncuranza. E così il fiorente mercato dei ricambi viene alimentato da questo ennesimo colpo.